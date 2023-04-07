Концерты группы «НАИВ» отменили в Ярославле и Череповце

Юбилейные шоу панк-рок группы НАИВ отменили в Ярославле и Череповце по инициативе депутата муниципалитета Любови Суровой. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщило агентство Live Concerts.

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«С большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить концерты НАИВ в Череповце и Ярославле. Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета — Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец. Мы бились до последнего. Но наших аргументов оказалось недостаточно», — говорится в сообщении.

Концерты НАИВ в Череповце и Ярославле должны были пройти 8 и 9 апреля. В агентстве пообещали вернуть все средства за приобретенные билеты.

Сама Сурова объяснила свою позицию антироссийскими высказываниями со стороны лидера НАИВ Александра Иванова.