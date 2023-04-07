В российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу

В одной из деревень Курской области нашли 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт MK.RU.

Снаряд обнаружили местные жители. Они сообщили о находке, после чего на место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, а также полицейские.

Прибывшие на место специалисты установили тип боеприпаса и изъяли его. После этого бомбу обезвредили на полигоне.