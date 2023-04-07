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1 час назад

В Ярославле и Череповце по инициативе депутата отменили концерты группы "НАИВ"

ТАСС

Концерты юбилейного шоу российской группы "НАИВ" в Ярославле и Череповце, которые должны были состояться в эти выходные, отменили по инициативе депутата муниципалитета (гордумы) Ярославля Любови Суровой. Об этом сообщается в сообществе концерта группы во "ВКонтакте".

Концерты группы «НАИВ» отменили в Ярославле и Череповце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С большим сожалением сообщаем, что Live Concerts вынуждены отменить юбилейные шоу "НАИВ" в Череповце и Ярославле. Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета - Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль - Череповец", - говорится в сообщении.

Концерт в Ярославле должен был состояться 9 апреля в клубе "Китайский летчик Джао Да", 8 апреля - в Череповце, в пространстве Pivzavod. Деньги за электронные билеты автоматически вернутся на карту, которой за них платили. Билеты, купленные за наличные, необходимо вернуть в месте покупки.

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Ранее в своем Telegram-канале Сурова написала, что избиратели прислали ей видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями участника группы "НАИВ" Александра Иванова.

Сурову поддержали члены региональной общественной организации "Ветераны боевых действий" им. генерала В. Ф. Маргелова. Председатель правления организации Андрей Палачев обратился в департамент региональной безопасности региона.

Общество,Александр Иванов,
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