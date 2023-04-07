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18 минут назад

Артемий Лебедев назвал отсутствующую в России проблему США

Lenta.ru

В США остро стоит проблема безработицы, в то время как в России она не так актуальна. Такое мнение в своем обзоре новостей выразил известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Видео доступно на Rutube.

Артемий Лебедев назвал отсутствующую в России проблему США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блогер сравнил рынок труда в двух странах, комментируя новость, что в России в феврале безработица обновила исторический минимум. Лебедев выразил уверенность, что в России, в отличие от США, слово «безработица» давно не используется в обиходе, так как эта проблема отсутствует.

«В Америке слово "безработный" очень популярное, постоянно используется, ты все время это слышишь, все сидят, дрожат, боятся потерять рабочее место (...). Американцы и европейцы прекрасно знают, что такое рынок труда, прекрасно знают, как тяжело найти работу и прекрасно знают слово "безработица"», — сказал блогер.

В России при этом, по его словам, на рынке представлено множество вакансий, поэтому в случае увольнения всегда можно найти другую работу.

В конце марта стало известно, что, согласно докладу Росстата, уровень безработицы в России в предыдущем месяце обновил исторический минимум и составил 3,5 процента. Уточнялось, что в январе без работы в стране в общей сложности находились 2,7 миллиона граждан, однако уже в следующем месяце этот показатель упал до 2,6 миллиона.

Ранее Артемий Лебедев также рассказал, что считает Россию самой счастливой в мире страной. Об этом он заявил, комментируя подготовленный по заказу ООН доклад, согласно которому рейтинг самых счастливых стран в мире возглавила Финляндия.

Общество,Артемий Лебедев,ООН,Росстат,
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