Названа дата прощания с военкором Владленом Татарским

Прощание с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) состоится 8 апреля в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12:00, город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал, — говорится в сообщении Telegram-канала погибшего военкора.

Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге вечером 2 апреля. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Во время взрыва ранения различной степени тяжести получили 40 человек. В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.