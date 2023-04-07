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22 минуты назад

Общественник Бут пригласил Трампа приехать в РФ и возглавить антиглобалистское движение

Газета.Ru

Российский общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут предложил бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу приехать в РФ и возглавить из нее антиглобалистское восстание. Об этом Бут сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Бут пригласил Трампа приехать в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам общественника, сегодня он отправил телеграмму экс-главе Белого дома с таким предложением. Бут считает, что жизнь Трампа сейчас находится в опасности.

"Судебный процесс, который начался, не закончится просто так. Скорее всего, его просто уничтожат. Хочу пригласить его в Россию, где он в безопасности сможет возглавить антиглобалистское восстание", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Виктор Бут отправил Дональду Трампу инструкцию о выживании в американской тюрьме. До этого газета Politico сообщала, что бывший президент США Дональд Трамп сможет принять участие в президентских выборах 2024 года, даже если он будет находиться в тюрьме. Отмечалось, что федеральный приговор в том числе не сможет ему помешать участвовать в президентской гонке.

Общество,Виктор Бут,Дональд Трамп,ЛДПР,
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