Прокуратура Москвы проверит, оказывал ли популярный певец Валерий Меладзе помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после своего выступления в Дубае. Там он со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна хейта. Концерты артиста были отменены в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону, а руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певца на предмет финансирования ВСУ.

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы провести проверку Валерия Меладзе, сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — пояснил источник в силовых структурах.