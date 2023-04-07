Прокуратура Москвы проверит, оказывал ли популярный певец Валерий Меладзе помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после своего выступления в Дубае. Там он со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна хейта. Концерты артиста были отменены в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону, а руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певца на предмет финансирования ВСУ.
Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы провести проверку Валерия Меладзе, сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — пояснил источник в силовых структурах.
Ранее сам Меладзе прокомментировал скандал, заявив, что не хотел кому-либо угодить и сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».