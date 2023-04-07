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1 час назад

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Алиса Селезнёва

Прокуратура Москвы проверит, оказывал ли популярный певец Валерий Меладзе помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после своего выступления в Дубае. Там он со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна хейта. Концерты артиста были отменены в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону, а руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певца на предмет финансирования ВСУ.

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы провести проверку Валерия Меладзе, сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — пояснил источник в силовых структурах.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Ранее сам Меладзе прокомментировал скандал, заявив, что не хотел кому-либо угодить и сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».

Общество,Видео,Виталий Бородин,Валерий Меладзе,Госдума,
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