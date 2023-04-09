$79.50+0.1487.10+0.37

Baza: в Белгородской области местными жителям раздали памятки об эвакуации

Для жителей сел Белгородской области вывесили памятки об эвакуации, сообщает Telegram-канал Baza.

Жителям Белгородской области раздали памятки об эвакуации
© РИА Новости

«Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район», — гласит одна из строчек в памятке.

Также в напоминании говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Жителей предупреждают, что те, кто собирается прятаться в другом месте, должны предупредить об этом главу своего поселения.

Авторы листовок Заодно перечислили, что должно лежать в «тревожном чемоданчике»: от документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ. По его словам, в результате обстрела были повреждены два частных домовладения и хозяйственные постройки. В результате инцидента никто не пострадал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий