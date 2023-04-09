Жителям Белгородской области раздали памятки об эвакуации

Для жителей сел Белгородской области вывесили памятки об эвакуации, сообщает Telegram-канал Baza.

«Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район», — гласит одна из строчек в памятке.

Также в напоминании говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Жителей предупреждают, что те, кто собирается прятаться в другом месте, должны предупредить об этом главу своего поселения.

Авторы листовок Заодно перечислили, что должно лежать в «тревожном чемоданчике»: от документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья.