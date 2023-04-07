Прокуратура проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении певца, который неоднократно критиковал спецоперацию. Кроме того, в середине января депутат Госдумы Андрей Луговой просил Краснова проверить Меладзе после появления видео, где он на корпоративе в Дубае в ответ на реплику поклонника «Слава Украине» говорит «Героя слава». Позднее Меладзе извинился за тот инцидент и сказал, что мечтает и мире между русскими и украинцами.