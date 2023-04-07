Прокуратура проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы провести проверку певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении певца, который неоднократно критиковал спецоперацию. Кроме того, в середине января депутат Госдумы Андрей Луговой просил Краснова проверить Меладзе после появления видео, где он на корпоративе в Дубае в ответ на реплику поклонника «Слава Украине» говорит «Героя слава». Позднее Меладзе извинился за тот инцидент и сказал, что мечтает и мире между русскими и украинцами.
Как писала «Парламентская газета», 7 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин создал в своем Telegram-канале опрос, в котором попросил ответить на вопрос, следует ли запретить тем, кто оскорбляет Россию, получать деньги из российских источников финансирования. Голосование продолжается, в нем приняли участие более 300 тысяч человек. 96 процентов поддерживают запрет, 3 процента высказались против, 1 проценту все равно.