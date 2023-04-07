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9 минут назад

Малый драматический театр опроверг слухи об увольнении Козловского

Национальная Служба Новостейиещё 3

Петербургский Малый драматический театр опроверг слухи об увольнении актера Данилы Козловского. Об этом пишет РИА Новости.

Малый драматический театр опроверг слухи об увольнении Козловского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он работает в театре с 2007 года и никуда не не увольнялся», — отметили в театре.

В учреждении уточнили, что Козловский занят в спектаклях «Вишневый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь». На сайте театра отмечается, что 20 апреля артист сыграет в «Гамлете», 22 апреля — в постановке «Коварство и любовь».

Ранее СМИ сообщили, что Козловский, который высказывался против специальной военной операции и в последнее время находился в США, вернется в Россию. Брат и пресс-секретарь актера Егор Козловский подтвердил, что в апреле и мае в Москве и Санкт-Петербурге пройдут спектакли с участием Козловского.

Общество,Данила Козловский,
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