$79.50+0.1487.10+0.37
50 минут назад

Белый медведь перебежал канал перед российским ледоколом и попал на видео

Lenta.ru

Белого медведя заметили на пути следования российского атомного ледокола «Урал». Видеоролик с полярным хищником опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

На кадрах видно, как животное перебегает покрытый льдом канал. Почти достигнув его края, медведь проваливается в полынью, однако сразу выбирается на твердую поверхность и продолжает двигаться в направлении, попутном маршруту ледокола.

Экипаж «Урала» заметил медведя во время буксировки другого судна в направлении Енисейского залива.

Обитатели северных широт не в первый раз встречаются команде российского ледокола. Так, в марте с борта «Урала» сняли пару полярных волков, бежавших по заснеженной глади реки под светом прожекторов. Животных заметили неподалеку от портопункта «Чайка».

Общество,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий