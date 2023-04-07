Белый медведь перебежал канал перед российским ледоколом и попал на видео

Белого медведя заметили на пути следования российского атомного ледокола «Урал». Видеоролик с полярным хищником опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

На кадрах видно, как животное перебегает покрытый льдом канал. Почти достигнув его края, медведь проваливается в полынью, однако сразу выбирается на твердую поверхность и продолжает двигаться в направлении, попутном маршруту ледокола.

Экипаж «Урала» заметил медведя во время буксировки другого судна в направлении Енисейского залива.