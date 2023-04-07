ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Путину превышает 80%

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Так, согласно данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,4% респондентов. Показатель одобрения деятельности главы государства в период с 27 марта по 2 апреля 2023 года составил 77,9%.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 55,2% и 53,8% соответственно. Кроме того, 63,7% россиян заявили, что доверяют премьеру Михаилу Мишустину.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 38,7% (+1,2 п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2023 года, занимают Михаил Мишустин 17,4%, (+3,1 п.п. за март) и Сергей Лавров 16,3%, (+0,0 п.п. за март).

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 11 тыс. 200 россиян в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1,6 тыс. респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Согласно данным ФОМ, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина составляет 81%, а уровень доверия главе государства – 79%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 31 марта – 2 апреля. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.