Пока вы спали: Китай о позиции по украинскому кризису и способ вернуть часть стоимости ОСАГО

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Китай призвал Запад прекратить давать указания по ситуации на Украине

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Запад не в том положении, чтобы давать указания Китаю по ситуации на Украине и пытаться перекидывать ответственность на китайскую сторону. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат напомнил, что это «не китайская сторона создала украинский кризис», Пекин не является стороной конфликта и не предоставляет оружие.

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него. (…) То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», - констатировал Чжан Ханьхуэй.

Безаварийным таксистам предложено возвращать часть стоимости ОСАГО

Общественный совет по развитию такси выступил с инициативой компенсировать часть стоимости полиса ОСАГО перевозчикам в случае безаварийной езды и отсутствия нарушений требований таксомоторного законодательства. Об этом сообщают «Известия».

По данным аналитического центра при правительстве, сейчас не более 35% машин перевозчиков обеспечены ОСАГО. При этом полис для них стоит в четыре раза дороже, чем для обычных граждан, и страховые неохотно его оформляют, так как убыточность в сегменте такси в семь раз выше, чем в сегменте личных машин. В свою очередь страховщики выступили против инициативы, подчеркнув, что она противоречит самой сути страхования.

Центробанк России взял паузу в расчистке банковского сектора

Банк России не отзывает лицензии у кредитных и некредитных организаций уже почти восемь месяцев. Такую длительную паузу в расчистке банковского сектора регулятор не делал за всю историю современной России. Об этом со ссылкой на данные ЦБ и портала banki.ru пишет РБК.

Опрошенные изданием эксперты связали временный отказ Центробанка от отзыва лицензий с «резко усложнившейся операционной средой» в условиях санкций, нестабильностью геополитической ситуации и тем, что банковский сектор функционировал и отчасти продолжает это делать в условиях регуляторных послаблений. При этом плановые проверки кредитных организаций возобновились и вскоре будут проходить по новым правилам.

Маск объявил о готовности Starship к запуску

Американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что космический корабль Starship компании SpaceX, который разрабатывается для пилотируемых миссий на Луну и Марс, готов к запуску уже на следующей неделе. Его слова приводят «Известия».

«Starship собран и готов к запуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов», — пояснил Маск в своем Twitter.

Израиль вслед за сектором Газа атаковал Ливан

Армия Израиля вслед за ударами по сектору Газа атаковал ряд объектов на территории Ливана. Об этом со ссылкой на заявление израильского военного ведомства пишет РИА Новости.