Пока вы спали: Китай о позиции по украинскому кризису и способ вернуть часть стоимости ОСАГО

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Запад не в том положении, чтобы давать указания Китаю по ситуации на Украине и пытаться перекидывать ответственность на китайскую сторону. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Дипломат напомнил, что это «не китайская сторона создала украинский кризис», Пекин не является стороной конфликта и не предоставляет оружие.
«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него. (…) То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», - констатировал Чжан Ханьхуэй.
Общественный совет по развитию такси выступил с инициативой компенсировать часть стоимости полиса ОСАГО перевозчикам в случае безаварийной езды и отсутствия нарушений требований таксомоторного законодательства. Об этом сообщают «Известия».
По данным аналитического центра при правительстве, сейчас не более 35% машин перевозчиков обеспечены ОСАГО. При этом полис для них стоит в четыре раза дороже, чем для обычных граждан, и страховые неохотно его оформляют, так как убыточность в сегменте такси в семь раз выше, чем в сегменте личных машин. В свою очередь страховщики выступили против инициативы, подчеркнув, что она противоречит самой сути страхования.
Банк России не отзывает лицензии у кредитных и некредитных организаций уже почти восемь месяцев. Такую длительную паузу в расчистке банковского сектора регулятор не делал за всю историю современной России. Об этом со ссылкой на данные ЦБ и портала banki.ru пишет РБК.
Опрошенные изданием эксперты связали временный отказ Центробанка от отзыва лицензий с «резко усложнившейся операционной средой» в условиях санкций, нестабильностью геополитической ситуации и тем, что банковский сектор функционировал и отчасти продолжает это делать в условиях регуляторных послаблений. При этом плановые проверки кредитных организаций возобновились и вскоре будут проходить по новым правилам.
Американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что космический корабль Starship компании SpaceX, который разрабатывается для пилотируемых миссий на Луну и Марс, готов к запуску уже на следующей неделе. Его слова приводят «Известия».
«Starship собран и готов к запуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов», — пояснил Маск в своем Twitter.
Армия Израиля вслед за ударами по сектору Газа атаковал ряд объектов на территории Ливана. Об этом со ссылкой на заявление израильского военного ведомства пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари пояснил, что израильские ВВС уничтожили более 10 опорных пунктов палестинской группировки ХАМАС в ответ на возобновление ракетных обстрелов. «Мы считаем государство Ливан ответственным за все, что происходит на его территории, а также за стрельбу, осуществляемую оттуда ХАМАС», - заявил он.