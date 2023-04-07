Россиянам описали положительные эффекты роста пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России в рамках пенсионной реформы, стартовавшей в 2019 году, существенно повлияло на рынок труда и основные параметры системы социального обеспечения, причем речь идет как о плюсах, так и о некоторых минусах данного решения. К такому выводу в своем исследовании пришел старший научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РБК.

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К положительным для российской экономики эффектам эксперт отнес снижение численности пенсионеров по старости на 2,5 миллиона человек с 2019 года, хотя в период с 2007-го по 2018 годы их число выросло на 6,9 миллиона. Такая ситуация снижает коэффициент демографической нагрузки, то есть соотношение людей трудоспособного возраста и пожилых.

В результате у властей получилось отчасти сбалансировать доходы и расходы пенсионной системы и сохранить уровень пенсий без увеличения межбюджетных трансфертов. Впрочем, Ляшок опирается на данные 2021 года, однако, как отмечает издание, в 2022-м резко выросли как межбюджетный трансферт в Пенсионный фонд, так и федеральный.

Другой позитивной стороной стал рост экономической активности населения старших возрастов, что хотя бы частично компенсировало общее снижение уровня. В частности, экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 год за последние четыре года выросла на 12-16 процентных пункта, а женщин 55-56 лет — на 13-14 процентных пунктов.

Негативными эффектами Ляшок назвал увеличение безработицы в старших возрастах и расширение зарплатного неравенства. Разрыв между зарплатами пожилых людей и людей среднего возраста только увеличился, поскольку первые вынуждены соглашаться на более низкооплачиваемую работу.