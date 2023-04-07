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16 минут назад

"Литрес" интегрировал весь ассортимент на Ozon

ТАСС

Книжный сервис "Литрес" интегрировал весь ассортимент и продажи на Ozon, это позволит сервису увеличить выручку в 2023 году на 5%. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

"Литрес" интегрировал весь ассортимент на Ozon
Фото: ТАССТАСС

"Литрес" и Ozon объединили сервисы продаж цифрового контента. В ближайшее время на витрине маркетплейса будет представлен весь цифровой каталог книжного сервиса - более 1 млн электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, включая новинки, бестселлеры, а также книги digital-авторов "Литрес", - говорится в сообщении.

По прогнозам Ozon, который изначально стартовал как интернет-магазин книг, доля аудио и цифровых изданий на российском книжном рынке вырастет до 21% к 2026 году на фоне сокращения доли печатных книг.

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