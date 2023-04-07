"Литрес" интегрировал весь ассортимент на Ozon

"Литрес" и Ozon объединили сервисы продаж цифрового контента. В ближайшее время на витрине маркетплейса будет представлен весь цифровой каталог книжного сервиса - более 1 млн электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, включая новинки, бестселлеры, а также книги digital-авторов "Литрес", - говорится в сообщении.