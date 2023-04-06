Как сейчас живут наследники Жириновского и что им оставил знаменитый отец

Эйдельштейн — внебрачный сын политика, родившийся в 1986 году. Жириновский как мог поддерживал его и даже пытался помочь ему с политической карьерой. Но не задалось. Как и у старшего сына Владимира Вольфовича, Игоря Лебедева. Третий потомок политика — также внебрачная дочь Анастасия. Она занимается наукой и старается не светиться в публичном пространстве. Что же досталось отпрыскам от знаменитого отца? Если верить декларациям о доходах, которые представлял политик в 1990 годы, то он был богат, как царь Крез. Одно время он владел 122 квартирами и 227 автомобилями. Но с годами Жириновский заметно «беднел». Уже в 2018-м список его имущества выглядел скромнее: несколько земельных участков, 4 дома площадью более 400 квадратных метров каждый. А в декларации о доходах за 2021 год недвижимость политика выглядела еще аскетичнее: только однокомнатная квартира. Правда, его денежный доход за год составил 39 миллионов рублей. Сам Жириновский объяснял, почему так сказочно разбогател в 1990-е: он записывал на себя все имущество партии, так как налоги с физических лиц взимались более «щадящие», чем с юридических.