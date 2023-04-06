Виктор Бут отправит Трампу инструктаж о выживании в тюрьме США

Отсидевший в американской тюрьме почти 15 лет Виктор Бут собирается отправить бывшему президенту США Дональду Трампу инструктаж о том, как пережить тюремное заключение в Соединённых Штатах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я считаю, что ваша жизнь в опасности, поскольку вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы. Я знаю, о чём говорю, потому что я сам сидел в американской тюрьме», – написал Бут в своей инструкции.

Уточняется, что в ней Бут также собирается рассказать о правильном общении с администрацией тюрьмы и сокамерниками, а также об общих правилах поведения на территории пенитенциарного заведения.