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1 минуту назад

Гособвинение попросило для публициста Кара-Мурзы 25 лет колонии за госизмену

Газета.Ru

Гособвинение просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии за госизмену и иные преступления, передает ТАСС.

Гособвинение попросило для Кара-Мурзы 25 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В октябре прошлого года публицисту предъявили обвинение в госизмене. Это уголовное дело стало третьим в его отношении. Ранее его обвинили в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и в руководстве организации, чья деятельность в РФ была признана нежелательной.

Адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт сообщала, что ее подзащитный не признал вину по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии.

Мосгорсуд продлил арест оппозиционному политику по обвинению в госизмене до 27 августа. 6 марта началось заседание по делу.

Общество,Мария Эйсмонт,Мосгорсуд,
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