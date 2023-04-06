Гособвинение попросило для Кара-Мурзы 25 лет колонии

Гособвинение просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии за госизмену и иные преступления, передает ТАСС.

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В октябре прошлого года публицисту предъявили обвинение в госизмене. Это уголовное дело стало третьим в его отношении. Ранее его обвинили в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и в руководстве организации, чья деятельность в РФ была признана нежелательной.

Адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт сообщала, что ее подзащитный не признал вину по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии.