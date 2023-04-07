Кустурица рассказал о своем восстановлении после перелома ноги

"Выздоровление идет хорошо, я уже опираюсь на эту сломанную ногу понемногу. Хожу с костылями. За месяц это более чем хорошо. Так что надеюсь, что я месяц-полтора уже буду на реабилитации, электропроцедурах, восстановлении мышц и так далее", - рассказал режиссер.