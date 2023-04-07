$79.50+0.1487.10+0.37

Кустурица рассказал о своем восстановлении после перелома ноги

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал в четверг корреспонденту ТАСС, что его восстановление после тяжелого перелома ноги идет успешно. Режиссеру предстоит еще около месяца реабилитации.

Кустурица рассказал о своем восстановлении после перелома ноги
© ТАСС

"Выздоровление идет хорошо, я уже опираюсь на эту сломанную ногу понемногу. Хожу с костылями. За месяц это более чем хорошо. Так что надеюсь, что я месяц-полтора уже буду на реабилитации, электропроцедурах, восстановлении мышц и так далее", - рассказал режиссер.

Ранее Кустурица сообщал ТАСС, что 1 марта оступился на оледенелых ступенях в своем этноселе "Дрвенград" у кафе "Проклета Авлия", получив перелом сустава, который вывернулся на 180 градусов. Режиссер пошутил, что после сотен футбольных и теннисных матчей, а также после 950 концертов "очень иронично сломать ногу на обычной лестнице". Он отметил, что для восстановления необходим как минимум месяц постельного режима, после чего начнется реабилитация.

Ожидалось, что Кустурица приедет в Ханты-Мансийск на XXI фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", президентом которого он является. Фестиваль проходил с 3 по 6 марта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий