Кустурица рассказал о своем восстановлении после перелома ноги

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал в четверг корреспонденту ТАСС, что его восстановление после тяжелого перелома ноги идет успешно. Режиссеру предстоит еще около месяца реабилитации.
"Выздоровление идет хорошо, я уже опираюсь на эту сломанную ногу понемногу. Хожу с костылями. За месяц это более чем хорошо. Так что надеюсь, что я месяц-полтора уже буду на реабилитации, электропроцедурах, восстановлении мышц и так далее", - рассказал режиссер.
Ранее Кустурица сообщал ТАСС, что 1 марта оступился на оледенелых ступенях в своем этноселе "Дрвенград" у кафе "Проклета Авлия", получив перелом сустава, который вывернулся на 180 градусов. Режиссер пошутил, что после сотен футбольных и теннисных матчей, а также после 950 концертов "очень иронично сломать ногу на обычной лестнице". Он отметил, что для восстановления необходим как минимум месяц постельного режима, после чего начнется реабилитация.
Ожидалось, что Кустурица приедет в Ханты-Мансийск на XXI фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", президентом которого он является. Фестиваль проходил с 3 по 6 марта.