$79.50+0.1487.10+0.37

В столице Башкирии пройдет фестиваль национальных культур

В столице Башкирии в преддверии 450-летия Уфы пройдет фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства». Как уточняет со ссылкой на управление по культуре и искусству администрации города «Башинформ», праздник пройдет в несколько этапов, которые будут продолжаться с 1 мая по 4 ноября.

В столице Башкирии пройдет фестиваль национальных культур
© Timaldo / Shutterstock / Fotodom

Принять участие в праздничных мероприятиях смогут все жители города и республики, никаких ограничений по возрасту нет. Главное условие — предварительно передать оргкомитету видео или аудиоматериалы выступления. Те, кому удастся пройти предварительный отбор, получат анкету-заявку.

Первый этап фестиваля стартует 1 мая в парке культуры и отдыха «Первомайский». Конкурсанты будут бороться за победу в нескольких номинациях, в числе которых хореографическое творчество, инструментальная музыка, вокал под «минусовую» фонограмму и фольклорные обрядовые композиции.

Кроме того, в этот день запланировано проведение серии мастер-классов, выставки этномоды, художественных работ, фотопортретов «Уфа объединяет», а также ярмарки «День национальной кухни» и народных ремесел.

Второй этап фестиваля будет включать конкурс мультимедийных презентаций «В дружбе народов — единство России!», а также выступления лучших коллективов, проведение мастер-классов и ярмарок.

Третий этап будет приурочен ко Дню народного единства. Он предусматривает проведение Гала-концерта с церемонией награждения лучших коллективов.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане 10 апреля откроется прием заявок на участие в республиканском детском и подростковом кинофестивале «Таганок».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий