В столице Башкирии пройдет фестиваль национальных культур

В столице Башкирии в преддверии 450-летия Уфы пройдет фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства». Как уточняет со ссылкой на управление по культуре и искусству администрации города «Башинформ», праздник пройдет в несколько этапов, которые будут продолжаться с 1 мая по 4 ноября.

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Принять участие в праздничных мероприятиях смогут все жители города и республики, никаких ограничений по возрасту нет. Главное условие — предварительно передать оргкомитету видео или аудиоматериалы выступления. Те, кому удастся пройти предварительный отбор, получат анкету-заявку.

Первый этап фестиваля стартует 1 мая в парке культуры и отдыха «Первомайский». Конкурсанты будут бороться за победу в нескольких номинациях, в числе которых хореографическое творчество, инструментальная музыка, вокал под «минусовую» фонограмму и фольклорные обрядовые композиции.

Кроме того, в этот день запланировано проведение серии мастер-классов, выставки этномоды, художественных работ, фотопортретов «Уфа объединяет», а также ярмарки «День национальной кухни» и народных ремесел.

Второй этап фестиваля будет включать конкурс мультимедийных презентаций «В дружбе народов — единство России!», а также выступления лучших коллективов, проведение мастер-классов и ярмарок.

Третий этап будет приурочен ко Дню народного единства. Он предусматривает проведение Гала-концерта с церемонией награждения лучших коллективов.