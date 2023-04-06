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49 минут назад

В Севастополе предупредили жителей о взрывах снарядов

Lenta.ruиещё 2

В Севастополе днем в четверг, 6 апреля, из-за уничтожения боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе предупредили жителей о взрывах снарядов
Фото: ТАССТАСС

«Сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250», — сказал Развожаев.

По его словам, одну из бомб времен ВОВ нашли 6 апреля в районе улицы Ерошенко. Глава города предупредил о громких звуках и подчеркнул, что в городе все спокойно.

Ранее Развожаев объяснил звуки в городе. По его словам, громкие звуки в центре Севастополя, которые могли услышать местные жители, — следствие учений Черноморского флота (ЧФ).

Общество,Михаил Развожаев,
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