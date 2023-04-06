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21 минуту назад

Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Газета.Ruиещё 1

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главного военного священника в зоне специальной военной операции (СВО), им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО
Фото: Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной ЦерквиСанкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова... главным военным священником духовенства, окормляющий военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

21 января сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей и прихожан активизировать помощь участникам российской специальной военной операции. Об этом предстоятель РПЦ сказал на трапезе с духовенством в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

24 марта замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что указа, который бы рекомендовал священникам не брать деньги за молитвы об участниках СВО, не существует, потому что эта норма соблюдается представителями духовенства и без формализации процесса.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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