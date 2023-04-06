Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главного военного священника в зоне специальной военной операции (СВО), им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Фото: Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова... главным военным священником духовенства, окормляющий военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

21 января сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей и прихожан активизировать помощь участникам российской специальной военной операции. Об этом предстоятель РПЦ сказал на трапезе с духовенством в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.