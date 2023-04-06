ГД приняла закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных растений и грибов

Госдума приняла в четверг закон о введении уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ.

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Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 260.1 ("Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации").

Так, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета, согласно проекту закона, грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей. Если же при совершении преступления использовалось еще и служебное положение, то наказание составит уже до 7 лет со штрафом до 3 млн рублей.