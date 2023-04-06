Мальчика из захламленной квартиры в Москве вернут матери

Мальчик, обнаруженный в захламленной квартире в Москве, будет передан матери. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Фото: DPA/TACC DPA/TACC

Она отметила, что ребенок не является «Маугли». Собеседница подчеркнула, что мальчик хорошо развит. В настоящее время он находится в больнице, сообщила Ярославская, добавив, что ребенок проходит все обследования.

Кроме того, собеседница агентства заявила, что у мальчика отсутствует медицинский полис. И над этим, как указала она, «надо поработать». В частности, важно выяснить, проходил ли он вакцинацию, заявила детский омбудсмен.

По ее словам, семья мальчика находится в тяжелом финансовом положении. Ярославская заявила, что ей обязательно окажут помощь.

«Да, квартира захламлена, маме надо помочь. Конечно, ребенок будет возвращен в семью, я в этом нисколько не сомневаюсь», — указала она.