Арбенину попросили проверить по статье о дискредитации ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить лидера группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после высказываний певицы с критикой специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в четверг в обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Фото: пресс-центр форума "Таврида" пресс-центр форума "Таврида"

"Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского музыканта, поэтессы, певицы, лидера рок-группы "Ночные снайперы", художника, писательницы, заслуженной артистки Чеченской Республики Дианы Сергеевны Арбениной, которая неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины", - говорится в обращении.

Как отмечается в документе, еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Арбенина, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом. В апреле прошлого года на концерте в Челябинске певица исполнила песню с критикой ведения боевых действий на Украине. Вместе с тем до настоящего времени Арбенина ведет гастрольную деятельность, и не известно, куда идут деньги от концертов, говорится в обращении.

"Учитывая публичность высказываний Арбениной Д. С., считаем что в действиях последней содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)", - отмечается в обращении.