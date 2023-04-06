Эксперт развеял миф о мошенниках, звонящих из тюрем

Звонки от мошенников, как правило, исходят из зарубежных колл-центров, а не из тюрем, как многие считают, рассказал ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Мошенников, которые из тюрем обзванивают россиян с целью кражи личной информации и денег, Муртазин назвал «байкой», которая «гуляет по рынку». В настоящее время такого явления в тюрьмах нет.
«Любая тюрьма устроена так, что телефон является там некой ценностью, которую заключенные берегут, а администрация тюрьмы, наоборот, телефоны изымает, т.к. это запрещенная техника», — добавил эксперт.
На сегодняшний день мошенники, обзванивающие простых людей, находятся в колл-центрах и больших организации, которые расположены за пределами России. Он подчеркнул, что истории о том, что кто-то из звонит камеры — из области сказок.
Ранее эксперты рассказали о новой мошеннической схеме хищения денег с помощью телефона. Так, мошенники проводят «онлайн-собеседование», в ходе которого просят подтвердить активность банковского счета, на который будет поступать оплата. Затем жертве отправляются фейковые сообщения о переводе денег.