Нумизмат попал под статью из-за фото монеты в соцсети

По информации канала, мужчина создал в соцсети закрытую группу, в которой нумизматы выкладывают снимки своих коллекций. Сейчас в группе находятся более 50 тысяч человек. Кто-то из участников пожаловался в полицию на коллекционера из-за того, что он разместил в группе фото монеты нацистской Германии 1938 года. На одной из ее сторон изображен орел, который держит в лапах дубовый венок со свастикой внутри.