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1 час назад

Нумизмат показал фото монеты Третьего рейха в «Одноклассниках» и попал под статью

Никита Бородкин

Нумизмат из Саратовской области опубликовал в соцсети «Одноклассники» фото редкой монеты периода Третьего рейха и попал под административную статью о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нумизмат попал под статью из-за фото монеты в соцсети
Фото: 123rf.com123rf.com

По информации канала, мужчина создал в соцсети закрытую группу, в которой нумизматы выкладывают снимки своих коллекций. Сейчас в группе находятся более 50 тысяч человек. Кто-то из участников пожаловался в полицию на коллекционера из-за того, что он разместил в группе фото монеты нацистской Германии 1938 года. На одной из ее сторон изображен орел, который держит в лапах дубовый венок со свастикой внутри.

Эксперты сочли, что монета попадает под закон о пропаганде нацистской символики. На нумизмата составлен административный протокол, ему грозит штраф или арест до 15 суток

Общество,Одноклассники,
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