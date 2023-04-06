Нумизмат попал под статью из-за фото монеты в соцсети

Нумизмат из Саратовской области опубликовал в соцсети «Одноклассники» фото редкой монеты периода Третьего рейха и попал под административную статью о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, мужчина создал в соцсети закрытую группу, в которой нумизматы выкладывают снимки своих коллекций. Сейчас в группе находятся более 50 тысяч человек. Кто-то из участников пожаловался в полицию на коллекционера из-за того, что он разместил в группе фото монеты нацистской Германии 1938 года. На одной из ее сторон изображен орел, который держит в лапах дубовый венок со свастикой внутри.
Эксперты сочли, что монета попадает под закон о пропаганде нацистской символики. На нумизмата составлен административный протокол, ему грозит штраф или арест до 15 суток