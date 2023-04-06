На памятнике Жириновскому разместили цитату из интервью с Познером

На памятнике политику Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище разместили цитату из интервью с Владимиром Познером.
Об этом сообщает mk.ru.
Цитата звучит следующим образом:
«Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? — Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».
Памятник открыт в годовщину смерти политика.
На мероприятии присутствовали депутаты фракции ЛДПР, член ЛДПР Виктор Бут, родственники Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.