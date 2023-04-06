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23 минуты назад

На памятнике Жириновскому разместили цитату из интервью с Познером

RT на русском

На памятнике политику Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище разместили цитату из интервью с Владимиром Познером.

На памятнике Жириновскому разместили цитату из интервью с Познером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

Цитата звучит следующим образом:

«Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? — Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Памятник открыт в годовщину смерти политика.

На мероприятии присутствовали депутаты фракции ЛДПР, член ЛДПР Виктор Бут, родственники Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.

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