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1 час назад

Опрос: у четверти россиян за последний год пропало доверие к коллегам

Газета.Ru

Четверть россиян за последний год стала рассчитывать в работе только на себя и утратила доверие к коллегам, передает РИАМО со ссылкой на результаты исследования организаторов премии в области построения сильных команд Team Awards. Столько же респондентов отметили, что в коллективе стало больше конфликтов. Еще 14% опрошенных перестали работать в команде.

Опрос: у четверти россиян за последний год пропало доверие к коллегам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что участники исследования не желают работать с безответственными и токсичными коллегами, с родственниками и друзьями, а также с людьми старше 60 лет и фрилансерами. Кроме того, 8% сообщили, что не хотели бы пребывать в одном коллективе с неподходящими по знаку зодиака.

При этом каждый пятый опрошенный рассказал, что за последний год наоборот сблизился с коллегами и почувствовал от них поддержку. Еще 10% стали чаще работать в команде.

Ранее ученые из Гентского университета выяснили, что всего пять орфографических ошибок в резюме могут снизить шансы на приглашение на собеседование на 18,5%. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

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