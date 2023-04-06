Непривычный для апреля снег выпал в четверг утром в турецком курортном городке Чешме на побережье Эгейского моря. Мэр города Измир, куда административно входит курорт, Тунч Сойер назвал это природное явление "климатическим кризисом".
"Картина, которую мы наблюдаем, показывает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже в нашей жизни", - написал он в Twitter.
По словам мэра, снег и град выпали после ливня, сопровождавшегося грозой, и популярные среди туристов местные пляжи быстро замело снегом. Он также сообщил, что власти приняли меры по уборке улиц и оказанию помощи водителям, чьи машины застряли на дороге.
Климат провинции Измир является средиземноморским. Средняя температура в регионе в конце марта - начале апреля составляет 12-15 градусов. Снег здесь выпадает преимущественно зимой.