За сутки в РФ выявили 9 371 случай COVID-19

В России за последние сутки выявили 9 371 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

Госпитализация потребовалась 1 155 пациентам. Это на 10,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 34 регионах, снижение – в 43-х. Без изменений ситуация осталась в восьми субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 39 человек. Выздоровели после прохождения лечения 10 879 пациентов.