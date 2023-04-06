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Мишустин поздравил с юбилеем актера Станислава Любшина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 90-летним юбилеем, отметив талант актера. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

Мишустин поздравил с юбилеем актера Станислава Любшина
© РИА Новости

"Вас по праву считают интеллектуальным актером, ярким, чувственным, талантливым. Любую роль вы делаете неповторимой и эталонной, заставляете радоваться, грустить, сопереживать героям", - говорится в поздравлении главы кабмина.

Мишустин отметил, что на фильмах актера выросло несколько поколений зрителей, а его способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо остается неизменной. Премьер поблагодарил Любшина за мастерство и преданность искусству и пожелал ему удачи, вдохновения, здоровья и благополучия.

Актер и режиссер Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино (ныне в составе Москвы). В 1959 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре. В кино дебютировал в 1957 году. В 1968 и 1979 годах был признан лучшим актером года по опросу журнала "Советский экран" за роли в фильмах "Щит и меч" и "Пять вечеров".

Народный артист РСФСР (1981), награжден орденами Почета (1998), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2021, 2003). Отмечен благодарностью президента РФ (2008). Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" в почетной номинации "За честь и достоинство" (2018), театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2019).

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