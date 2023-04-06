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52 минуты назад

Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»

Никита Бородкин

Роскомнадзор нашел детское порно в фанатских рассказах (фанфиках) по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн» на американской платформе самиздата Archive of Our Own. Как сообщает газета «Ведомости», от администрации площадки потребовали удалить находящиеся там рассказы на русском языке.

Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что главными действующими лицами фанфиков выступают несовершеннолетние. Если администрация проигнорирует требование регулятора, то доступ к платформе в России заблокируют.

Сам сайт не считает себя ответственным за размещаемый пользователями контент. Несмотря на это, российское законодательство требует от владельцев онлайн-площадок проводить мониторинг публикаций посетителей на предмет запрещенной информации.

Фанфики — придуманные фанатами истории, посвященные героям популярных книг, фильмов, комиксов, а также реальным личностям, зачастую актерам и музыкантам. В таких рассказах повествование развивается независимо от оригинала, а порой даже противоречит ему.

Общество,Гарри Поттер,Роскомнадзор,
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