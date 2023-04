Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»

Роскомнадзор нашел детское порно в фанатских рассказах (фанфиках) по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн» на американской платформе самиздата Archive of Our Own. Как сообщает газета «Ведомости», от администрации площадки потребовали удалить находящиеся там рассказы на русском языке.