Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»

Роскомнадзор нашел детское порно в фанатских рассказах (фанфиках) по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн» на американской платформе самиздата Archive of Our Own. Как сообщает газета «Ведомости», от администрации площадки потребовали удалить находящиеся там рассказы на русском языке.

Отмечается, что главными действующими лицами фанфиков выступают несовершеннолетние. Если администрация проигнорирует требование регулятора, то доступ к платформе в России заблокируют.

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