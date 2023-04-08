"Тотальный диктант" пишут в 700 городах России и в 43 странах

"Тотальный диктант" 8 апреля пишут в 700 городах России и в 43 странах на 1780 площадках. Все желающие проверить свои знания по русскому языку пишут диктант, как онлайн, так и очно. При этом уже привычными местами написания "Тотального диктанта" стали школы, вузы, библиотеки, музеи и концертные залы по всей стране. Вместе с тем, акция проходит и в самых неожиданных местах - на атомном ледоколе, в Арктических и Антарктических станциях РАН, в казанском Кремле, на вершине Останкинской телебашни в Москве, в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге, в высокогорных селах Цуриб и Рутул в Дагестане.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Автором текста для диктанта в 2023 году стал писатель и журналист, финалист премий "Большая книга", "Национальный бестселлер" и "НОС" Василий Авченко. Столицей диктанта-2023 организаторы акции определили уральский город Нижний Тагил. К 300-летию города открыто 35 площадок диктанта. Одной из главных стал старый завод купцов и промышленников Демидовых в поселке Черноисточинск. Туда приехал автор текста "Тотального диктанта" и главный диктантор Василий Авченко.

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На родине "Тотального диктанта" - в Новосибирском государственном университете к 20-летию акции диктант превратили в историческую реконструкцию - текст читает первый диктующий, историк Сергей Куликов. Диктант-2023 проходит в аудитории, где акция прошла впервые.

В Москве на Останкинской телебашне текст "Тотального диктанта" читает диктор Центрального телевидения, народная артистка России Анна Шатилова. В Петербурге и Ленинградской области к акции присоединились почти все главные музеи и вузы - всего 150 площадок для более, чем десяти тысяч человек. В Мраморном дворце Русского музея текст диктанта читает актриса Эмилия Спивак. На площадке Государственной академической капеллы диктант читает знаменитый тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.

Дальневосточный федеральный университет организовал трансляцию акции, и диктант в режиме онлайн пишут участники из Южной Кореи, Японии, Китая, стран Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Во Владивостоке диктантором стал писатель, доктор филологических наук Евгений Водолазкин.

В Калининграде в Калининградской областной научной библиотеке и в Балтийском военно-морском институте имени Ф. Ф. Ушакова и в Мурманске на борту атомного ледокола "Ленин" впервые проходит новый диктант в формате TruD - проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный.