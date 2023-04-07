Маск высказался о звонке пранкеров Вована и Лексуса Олланду

Маск оставил свой комментарий под постом журналиста с ником KanekoaTheGreat, опубликовавшего фрагмент пранка, в котором Вован и Лексус от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко заставили Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Киева.

Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Олландом ранее в апреле. Во время беседы бывший президент Франции заявил, что выступает на стороне Украины. Кроме того, Олланд согласился с тем, что Евросоюз является участником вооруженного столкновения на Украине. Он заявил, что страны Европы, включая Францию, открыто не признают свое участие в конфликте, потому что опасаются, что это может спровоцировать новую мировую войну.