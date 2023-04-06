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20 минут назад

В Крыму сообщили о желающих переехать на полуостров немцах

Lenta.ru

Некоторые немецкие семьи желают переехать жить в Крым. Об этом Юрий Гемпель.

В Крыму сообщили о желающих переехать на полуостров немцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, бывшие соотечественники в ФРГ, а также коренные жители активно интересуются, как перебраться на постоянное место жительства на полуостров.

«Население в западных странах, несмотря на оголтелую пропаганду, начало вникать в происходящее и давать оценку своим властям», — заметил Гемпель и добавил, что граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей.

В мае прошлого года глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что американцы, немцы и христиане с Ближнего Востока хотят переехать в Россию. Он уточнил, что этим иностранцам осточертели «родитель 1 — родитель 2» и Black Lives Matter, поэтому они воспринимают Россию как потенциальное убежище и хотят переехать.

Общество,Юрий Гемпель,Евгений Примаков,Россотрудничество,
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