$79.50+0.1487.10+0.37

ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в российских тюрьмах

В конце апреля Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена предоставить Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства с целью, чтобы заключенные не могли пользоваться телефонами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы комиссии.

ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в российских тюрьмах
© РИА Новости

Отмечается, что речь идет о частотах, на которых работают 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi. Глушилки можно будет использовать только на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы) и исключения за пределами этих территорий вредных помех.

Также ГКРЧ призывает ФСИН продолжить поиск иных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех.

В Минцифры рассказали, что планируется разработать и утвердить новые условия работы блокираторов, которые помогут подавить сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами.

В октябре 2021 года правительство России утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и СИЗО для того, чтобы заблокировать доступ к связи у заключенных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий