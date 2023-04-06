ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в российских тюрьмах

В конце апреля Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена предоставить Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства с целью, чтобы заключенные не могли пользоваться телефонами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы комиссии.

Отмечается, что речь идет о частотах, на которых работают 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi. Глушилки можно будет использовать только на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы) и исключения за пределами этих территорий вредных помех.

Также ГКРЧ призывает ФСИН продолжить поиск иных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех.

В Минцифры рассказали, что планируется разработать и утвердить новые условия работы блокираторов, которые помогут подавить сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами.