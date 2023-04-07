$79.50+0.1487.10+0.37
18 минут назад

Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год

Lenta.ruиещё 1

Минпросвещения России и Рособрнадзор разработали проект приказа, который утверждает расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Об этом пишет ТАСС.

Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Планируется, что 26 мая пройдет ЕГЭ по географии, литературе и химии, 29 и 30 мая — по русскому языку. 1 июня планируется провести экзамены по базовой и профильной математике.

ЕГЭ по истории и физике пройдут 5 июня, а 8 июня — по обществознанию. Информатику планируется сдавать 19 и 20 июня, а 20 июня — биологию. 5 июня должны состояться экзамены по английскому, французскому, немецкому, китайскому и испанскому языкам.

В документе отмечается, что данное расписание не будет касаться выпускников прошлых лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России «обсуждается и будет обсуждаться» отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны.

Общество,Петр Толстой,Владимир Путин,Минпросвещения России,Рособрнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий