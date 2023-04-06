Фестиваль "Нашествие" вернется спустя три года

"Молодежная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны. "Нашествие-2023" станет уникальным культурным явлением, где помимо музыки гостей ждут театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий", - отметили в сообщении.

"Мы так долго к этому шли - целых три года ожиданий и драматических отмен, но мы уверены, что не разочаруем свою верную аудиторию, которая все это время вдохновляла нас своей поддержкой", - сказала ТАСС директор фестиваля Евгения Киселева .

О фестивале

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. Первой сценой рок-смотра стал Дворец культуры им. С. П. Горбунова в Москве. Со второго фестиваля организаторы стали выбирать для его проведения загородные площадки. В 2019 году 20-ый смотр посетили около 200 тыс. человек. Планировалось, что в 2020 году в селе Большое Завидово в Тверской области выступят около 70 коллективов. В афише "Нашествия" были заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Машина времени", "Алиса", "Сплин", Lumen, "Несчастный случай", "Крематорий", "Пилот", "Тараканы!", "Слот" и другие.