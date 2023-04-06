Майские праздники 2023: как отдыхаем и какой будет зарплата за май

5 апреля в Госдуму внесли законопроект о длинных майских выходных с 1 по 9 мая. Если он будет одобрен в ближайшее время, что май 2023 года начнется с десяти выходных дней. Но пока это решение не принято, ориентироваться нужно на ранее утвержденный производственный календарь.
Согласно этому календарю, в мае 2023 будет 11 выходных и праздничных дней: 8 обычных субботних и воскресных дней и 3 дополнительных праздничных дня.
1 мая в текущем году приходится на понедельник.
Соответственно, будет три выходных дня: 29, 30 апреля и 1 мая. 2, 3, 4, 5 мая – рабочие дни. После этой укороченной рабочей недели россиян ждут четыре выходных дня – 6, 7, 8, 9 мая. Затем снова короткая (трехдневная) рабочая неделя.
Сокращенное число рабочих дней влияет на то, как рассчитывается майская заработная плата и отпускные. Некоторые сотрудники как коммерческих компаний, так и государственных организаций ранее уже сталкивались с тем, что в мае зарплата отличается от выплат в другие месяцы. Юристы подтверждают, что в майских начислениях есть нюансы, которые нужно знать все работникам.
«Из-за праздничных дней количество рабочих дней в мае меньше, – рассказал BFM-Новосибирск директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. – Поэтому стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в большинстве других месяца года. Но важно отметить, что количество праздничных не должно сказаться на заработной плате тех работников, у которых есть оклад. Оклад в любом случае должен был быть выплачен, если сотрудник отработает все рабочие дни мая. Если говорить, выгодно или не выгодно уходить в отпуск в мае, то уменьшенное количество влияет на размер отпускных. Но можно сказать, что особой потери в деньгах не будет. Тем не менее, если у человека есть выбор, ему можно посоветовать рассмотреть другие месяцы. Чуть выгодней будет уйти в отпуск в июне или в июле, поскольку там рабочих дней будет больше. Самым выгодным для отпуска с этой точки зрения будет являться август».
Юристы и HR-специлисты отмечают, что многие сотрудники выбирают для отпуска именно май. Одной из причин называют цены: по многим направлениям они ниже, чем летом.