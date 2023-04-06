Майские праздники 2023: как отдыхаем и какой будет зарплата за май

«Из-за праздничных дней количество рабочих дней в мае меньше, – рассказал BFM-Новосибирск директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. – Поэтому стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в большинстве других месяца года. Но важно отметить, что количество праздничных не должно сказаться на заработной плате тех работников, у которых есть оклад. Оклад в любом случае должен был быть выплачен, если сотрудник отработает все рабочие дни мая. Если говорить, выгодно или не выгодно уходить в отпуск в мае, то уменьшенное количество влияет на размер отпускных. Но можно сказать, что особой потери в деньгах не будет. Тем не менее, если у человека есть выбор, ему можно посоветовать рассмотреть другие месяцы. Чуть выгодней будет уйти в отпуск в июне или в июле, поскольку там рабочих дней будет больше. Самым выгодным для отпуска с этой точки зрения будет являться август».