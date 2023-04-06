$79.50+0.1487.10+0.37
51 минуту назад

Назван процент принимающих на работу мигрантов работодателей

Lenta.ru

Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Процент назвало ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Headhunter среди почти 2,5 тысяч соискателей и компаний-работодателей.

Назван процент принимающих на работу мигрантов работодателей
Фото: ТАССТАСС

По данным опроса, 16 процентов респондентов принимают на работу трудовых мигрантов. В 76 процентах случаев таких работодатели принимают до 10 человек в месяц. 13 процентов компаний готовы устроить до 20 иностранных работников.

Отмечается, что чаще всего российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана (56 процентов), Таджикистана (55 процентов) и Кыргызстана (53 процента).

Ранее сообщалось, что за последние полгода большинство российских работодателей стали в полтора раза дольше искать сотрудников. Компании из сферы образования и науки, а также медицины и энергетики испытывают нехватку линейного персонала.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий