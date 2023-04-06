Более 30% россиян боятся визитов к врачу

В преддверии Всемирного Дня здоровья, который отмечается 7 апреля, страховая компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» провели среди россиян опрос, затронувший вопросы медицинского обслуживания в России и отношение граждан к врачам и медуслугам.

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Выяснилось, что 34% респондентов испытывают страх перед посещением врача, причём 20% боятся конкретных специалистов. Наибольший страх вызывают у россиян стоматологи, о боязни заявил 21% опрошенных. На втором месте идут врачи-онкологи, их боятся 20%. Визиты к травматологу боятся 8% россиян, а хирургов и гинекологов не любят посещать 6%.

14% респондентов заявили, что боятся всех врачей, и большая часть из них оттягивали до последнего свой визит в поликлинику, а 28% ждали, когда болезнь рассосётся сама собой.

Дискомфорт и стресс у россиян вызывают также сложная запись к узкопрофильным медицинским специалистам. Неприятные ощущения у пациентов возникают и от очередей, и от неудобного времени приёма врача.