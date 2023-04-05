Патриарх Кирилл поддержал решение Собянина по строительству мечети

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Об этом в среду сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице", - заявил патриарх.
Предстоятель РПЦ отметил слова мэра о том, что предложение о строительстве рассматривалось в предварительном порядке, а окончательного решения правительства Москвы не принималось.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что небольшую мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м построят не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, а в шаговой доступности от станции столичного метрополитена "Косино".