В Госдуме предложили вернуть в школы «рыбный день»

Парламентарий отметила, что сегодняшние рыбные блюда детям не нравятся. По ее словам, некоторые повара используют рецепты из 70-ых годов прошлого столетия, другие просто не хотят готовить рыбу. Школкина рассказала, что у нее в планах собрать известных шеф-поваров, предложить им создать рецептуру из той рыбы, которая может пройти по стоимости и качеству в школах, и провести опросы среди школьников и родителей.