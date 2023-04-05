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42 минуты назад

В Госдуме предложили вернуть в школы «рыбный день»

Национальная Служба Новостей

Депутат Госдумы Надежда Школкина направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о возвращении в школы «рыбного дня».

В Госдуме предложили вернуть в школы «рыбный день»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно разработать рецептуру и формат блюд, которые понравятся детям. Кто-то наггетсы делает, кто-то филе трески в картофельных слайсах», - цитирует Школкину издание «Подъем».

Парламентарий отметила, что сегодняшние рыбные блюда детям не нравятся. По ее словам, некоторые повара используют рецепты из 70-ых годов прошлого столетия, другие просто не хотят готовить рыбу. Школкина рассказала, что у нее в планах собрать известных шеф-поваров, предложить им создать рецептуру из той рыбы, которая может пройти по стоимости и качеству в школах, и провести опросы среди школьников и родителей.

Ранее тульский губернатор Александр Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть черчение в школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Общество,Надежда Школкина,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Госдума,
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