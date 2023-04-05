$79.50+0.1487.10+0.37
17 минут назад

Госдума может принять длинные майские выходные уже в этом году

Елена Прошина

Депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов заявил, что в этом году Госдума может принять законопроект о длинных майских праздниках, если его оперативно рассмотрят. Об этом сообщает News.ru.

Оценена вероятность длительных майских праздников в этом году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Арапов подчеркнул, что всё зависит от решения Госдумы, но выразил надежду, что в этом году законопроект будет принят.

«Также зависит от скорости. Если законопроект будет принят, то праздники появятся уже в этом году. Будем работать над этим», – сказал он.

Он также напомнил, что в 2022 году длинные майские выходные были тестово установлены в Адыгее. По словам Арапова, результат был положительный, поэтому подобную практику нужно ввести по всей стране.

Ранее стало известно, где предпочитают отдыхать россияне на майских праздниках.

Общество,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий