Оценена вероятность длительных майских праздников в этом году

Депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов заявил, что в этом году Госдума может принять законопроект о длинных майских праздниках, если его оперативно рассмотрят. Об этом сообщает News.ru.

Арапов подчеркнул, что всё зависит от решения Госдумы, но выразил надежду, что в этом году законопроект будет принят.

«Также зависит от скорости. Если законопроект будет принят, то праздники появятся уже в этом году. Будем работать над этим», – сказал он.

Он также напомнил, что в 2022 году длинные майские выходные были тестово установлены в Адыгее. По словам Арапова, результат был положительный, поэтому подобную практику нужно ввести по всей стране.