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46 минут назад

Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая

Lenta.ru

Авиакомпания Hainan Airlines может начать летать из России на китайский остров Хайнань уже в конце мая — начале июня, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято и будет зависеть от запуска безвизовых групповых турпоездок. Сроки начала чартеров Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали участники рынка.

Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящее время компания рассматривает запуск рейсов в аэропорт Хайкоу, пока аэропорт Санья закрыт на реконструкцию.

«Ожидаем его открытия во второй половине лета, — заявил генеральный директор представительства перевозчика в Москве Чжан Те. — Однако уже можно летать в Хайкоу. <...> Если будет решен вопрос с безвизовым обменом, возможно, что такие рейсы из Москвы могут стартовать в начале лета».

Эксперты также отмечают, что путевки на китайский пляжный курорт не будут дешевыми. По данным гендира туроператора China Tour & Business Travel Company Сергея Джан Ша, сейчас номера в отелях Хайнаня хорошего уровня могут продаваться примерно по 900 юаней (10,3 тысячи рублей) за ночь. Это почти вдвое выше, чем было до пандемии COVID-19.

Более того, специалист отметил, что появление туров на Хайнань ждут не только любители пляжного отдыха.

«У направления есть устойчивая и довольно большая аудитория туристов, которые готовы лететь туда за пляжем, совмещенным с курсами лечения по традиционным китайским методикам», — пояснил Сергей Джан Ша.

Ранее стало известно, что визовые центры Китая в Москве и Санкт-Петербурге начнут работу после получения необходимых согласований. Об этом сообщило Генеральное консульство КНР в Северной столице. Отмечается, что основная подготовительная работа по их открытию уже завершена.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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