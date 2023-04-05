Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая

Авиакомпания Hainan Airlines может начать летать из России на китайский остров Хайнань уже в конце мая — начале июня, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято и будет зависеть от запуска безвизовых групповых турпоездок. Сроки начала чартеров Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали участники рынка.

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В настоящее время компания рассматривает запуск рейсов в аэропорт Хайкоу, пока аэропорт Санья закрыт на реконструкцию.

«Ожидаем его открытия во второй половине лета, — заявил генеральный директор представительства перевозчика в Москве Чжан Те. — Однако уже можно летать в Хайкоу. <...> Если будет решен вопрос с безвизовым обменом, возможно, что такие рейсы из Москвы могут стартовать в начале лета».

Эксперты также отмечают, что путевки на китайский пляжный курорт не будут дешевыми. По данным гендира туроператора China Tour & Business Travel Company Сергея Джан Ша, сейчас номера в отелях Хайнаня хорошего уровня могут продаваться примерно по 900 юаней (10,3 тысячи рублей) за ночь. Это почти вдвое выше, чем было до пандемии COVID-19.

Более того, специалист отметил, что появление туров на Хайнань ждут не только любители пляжного отдыха.

«У направления есть устойчивая и довольно большая аудитория туристов, которые готовы лететь туда за пляжем, совмещенным с курсами лечения по традиционным китайским методикам», — пояснил Сергей Джан Ша.