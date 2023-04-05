Оголившийся на священной горе на Бали россиянин рассказал о депортации

Оголивший ягодицы на священной горе Бали Агунг россиянин Юрий Чиликин описал депортацию из Индонезии фразой «лютый дурдом». О том, как прошла его высылка он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Фото: lenta.ru lenta.ru

Чиликина решили выдворить из Индонезии за нарушение норм морали после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина показывает голые ягодицы, стоя на священной горе Агунг. Известно, что после депортации путешественник не сможет вернуться в страну в течение полугода.

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Блогер рассказал, что уже прилетел в Москву. Мужчина остался разочарован организацией процесса депортации и пока не собирается возвращаться на остров, когда это станет возможным.

«Полулегальная» депортация

По словам Чиликина, он купил билеты за день до вылета, но после в миграционной службе ему сообщили, что эта выбранная им авиакомпания не подходит для депортации. Его просили отменить билет, однако блогер заверил, что тот невозвратный и потратил на него последние средства.

«Они сказали: "ладно". На следующий день у меня вылет, они говорят, жди информации, мы тебе сообщим, то есть еще неизвестно было, улечу я или нет, а деньги на билет я уже потратил. На следующий день они пишут, приезжай к нам в миграционную службу со своими вещами и отсюда мы вместе поедем. Они не предупреждали, что там съемка будет. Приезжаю в миграционную службу, когда мы начали выдвигаться, там стояла их пресс-служба, снимали на видео, видимо, для местных СМИ», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В аэропорт его сопровождали три человека. Уже на месте Чиликину не отдавали паспорт и попросили ничего не говорить на регистрационной стойке, так как иначе его не пропустят, потому что Emirates не сажает на рейс тех, кого депортируют.

«Я прошел регистрацию, мне дали билеты, и я говорю, дайте попрощаюсь с друзьями, мне нужно было выйти на 2 минуты, меня не отпускали. Я в шоке, если честно был, такое подавленное состояние», — добавил блогер.

На следующем контроле у него попросили паспорт, однако сотрудников миграционной службы, у которых был документ, не было рядом. «Они отошли куда-то. Я по аэропорту там ходил, кричал: "Отдайте мой паспорт". Они пока сотрудника позвали, у которого мой паспорт, он подошел, мне дал, короче, какой-то, вообще, лютый дурдом, все неорганизованно», — пожаловался мужчина.

Видео-извинения

После прохождения контроля ему поставили печать в паспорте о депортации и снова начали фиксировать все на камеру. Блогер попросил запечатлеть момент и на его телефон. «Сняли на мой телефон, а потом подходит какой-то служащий, отнимает телефон и удаляет весь материал, который был в аэропорту снят. Очень грубо он это сделал. На мой вопрос, что ты делаешь, он говорит, это аэропорт, тут нельзя снимать. Потом он сказал идти за ним, и опять начали снимать, как они сопровождают. Я начал ускоряться, и он такой: медленнее иди. Короче, в ужасном тоне выстраивалась коммуникация», — поделился Чиликин.

Напоследок блогера попросили записать видео с извинениями и поблагодарить миграционную службу за оперативную работу, однако он отказался это делать. «Очень уродски поступили на самом деле, потому что у меня был вариант втихую свалить, ничего этого не делать, а я пошел на контакт. Я понял, что сделал ошибку, исправил эту ситуацию, поучаствовал в церемонии и так далее. Если такое отношение, зачем, вообще, участвовал в этой церемонии? Зачем делал извинения?» — добавил блогер.

Ранее Чиликин объяснил в беседе с «Лентой.ру» свой поступок незнанием местных традиций и обычаев. «Фотка была сделана по глупости. Показалось, что так будет круто запечатлеть этот момент», — говорил он.

Впоследствии мужчина извинился на видео. Блогер попросил прощения у всего индонезийского народа за осквернение священной горы и заявил, что его действиям нет никакого оправдания.