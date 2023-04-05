На юге России и Северном Кавказе ожидаются дожди и похолодание

Циклон, которому европейские синоптики дали имя Матиас, сформирует на юге России и Северном Кавказе неустойчивую погоду. В ближайшие дни в этих регионах пройдут дожди, в среднем похолодает на 5-7 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"На юге Европейской части России ситуация очень неустойчивая: сейчас ее определяет циклон, который наши европейские коллеги назвали Матиас. Он завалил снегом Европу, что необычно для апреля. Погода в ближайшие дни ухудшится из-за захождения холодного воздуха на юг, который будет продвигаться вместе с Матиасом. Сейчас центр Матиаса практически над Крымом, затем он двинется на север - в сторону Молдавии, Украины, по-прежнему будет засыпать снегом Румынию. А на юге России пройдут дожди, в среднем температура воздуха понизится на 5-7 градусов", - сказала она, уточнив, что температура будет соответствовать климатической норме.
В Краснодаре в среду - грозы, на термометрах - до 20 градусов. Затем до начала следующей недели похолодает до 6-9 градусов в ночные часы и до 15-18 градусов - в дневные. Без дождей обойдется только в воскресенье.
В Сочи в четверг и субботу прогнозируют ливни. В четверг и пятницу похолодает в среднем до 15 градусов, в субботу прогнозируют до 17 градусов тепла, к понедельнику воздух прогреется до 21 градуса.
В Ялте до выходных дней столбики термометров опустятся до 12-13 градусов, пройдут дожди. К следующему понедельнику температура воздуха поднимется до 15-17 градусов.
В Кисловодске дожди начнутся в ночь на четверг, похолодает до 10-12 градусов. Дождливая погода сохранится на курорте до начала следующей недели. Ливни ожидаются в Нальчике, Владикавказе и других республиканских центрах Северного Кавказа.