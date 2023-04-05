На юге России и Северном Кавказе ожидаются дожди и похолодание

"На юге Европейской части России ситуация очень неустойчивая: сейчас ее определяет циклон, который наши европейские коллеги назвали Матиас. Он завалил снегом Европу, что необычно для апреля. Погода в ближайшие дни ухудшится из-за захождения холодного воздуха на юг, который будет продвигаться вместе с Матиасом. Сейчас центр Матиаса практически над Крымом, затем он двинется на север - в сторону Молдавии, Украины, по-прежнему будет засыпать снегом Румынию. А на юге России пройдут дожди, в среднем температура воздуха понизится на 5-7 градусов", - сказала она, уточнив, что температура будет соответствовать климатической норме.