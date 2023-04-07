В России выявили 8 915 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 915, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 9 371 случай заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии - 22 698 025 и 397 497 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 10 685 против 10 879 днем ранее, до 22 070 993.

За сутки в России госпитализировали 1 167 заболевших ковидом против 1 155 днем ранее (рост на 1%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 40, еще в 11 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 140 против 1 589 днем ранее, до 3 486 395. Умерли девять заболевших (днем ранее - восемь, всего с начала пандемии - 48 512). Количество выздоровевших возросло на 1 401, до 3 293 550.