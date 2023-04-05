Госдума может полностью запретить вейпы для несовершеннолетних 11 апреля
Уже 11 апреля Госдума может принять закон полностью запрещающий использование вейпов несовершеннолетними, сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующий законопроект готовится в срочном порядке. Предполагается, что поправки к закону парламентарии рассмотрят на заседании уже 11 апреля. Они будут рассмотрены в первом чтении.
Володин также добавил, что запрет вейпов для несовершеннолетних коснется не только никотиносодержащих, но и всей линейки таких устройств. При этом он подчеркнул, что частичный запрет на никотиносодержащие устройства уже действует. Также он отметил, что запрет коснется рекламы вейпов, а также их размещения на полках магазинов.
Напомним, по мнению врачей, запрет электронных сигарет может иметь и негативные последствия. Например, это может способствовать развитию черного рынка и торговли контрафактом. А такие устройства могут быть еще более опасными для здоровья.